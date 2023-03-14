الأمم المتحدة: العالم تأخر في مساعدة سوريا بعد الزلزال

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أشارت لجنة التحقيق الدولية إلى أن المجتمع الدولي والحكومة السورية لم يتحركا بشكل عاجل لغوث منكوبي الزلزال شمال غربي سوريا الشهر الماضي.

وأضافت اللجنة: “ينبغي التحقيق حيث استغرق اتفاق الأمم المتحدة وحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، على فتح معبرين حدوديين آخرين إلى المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة والمتاخمة لتركيا فيما قبع الكثير من المنكوبين تحت الأنقاض”.

وقالت: “سوريا تحتاج الآن إلى وقف شامل لإطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل حتى يكون المدنيون، بمن فيهم عمال الإغاثة، بمأمن”.

وتسبب زلزال 6 فبراير بقوة 7.8 درجة والهزات الارتدادية في جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا بمقتل أكثر من 50 ألف شخص في البلدين، منهم أكثر 6000 في سوريا.