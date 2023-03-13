الذهب يسجل مستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر

A + A -

تجاوز سعر الجنيه الذهب في مصر 15 ألف جنيه لأول مرة على الإطلاق اليوم الاثنين، في ظل ارتفاع السعر العالمي للذهب على خلفية انهيار بنك “سيلكون فالي” الأمريكي.

وقالت شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، إن سعر جرام الذهب وصل إلى 15120 جنيها ظهر اليوم، بسبب ارتفاع سعر الذهب عالميا على خلفية إقبال المستثمرين على ملاذات آمنة بعد تهاوي القطاع المصرفي الأمريكي وانهيار سيلكون فالي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوى 2148 جنيها للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 1880 جنيها للجرام , ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر 1611 جنيها للجرام.