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تركيا تخلي سجنا "شديد الحراسة" بسبب تأثره بالزلزال

13
MARCH
2023
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أخلت السلطات التركية أكثر من 250 سجينا من سجن ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، بسبب تسيل التربة الناتج عن الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد في شهر فبراير الماضي.
 
وقالت وسائل إعلام محلية، إنه تم فحص السجن الذي بدأ بناؤه في عام 1994 ودخل الخدمة في عام 2003، حيث اكتشف الفنيون تسيل التربة، فقرر المسؤولون إخلاء السجن الذي يضم 258 شخصا بينهم مدانون ومعتقلون بجرائم ارهابية.
 
ونقل على إثر ذلك 148 محكوما ومعتقلا إلى سجون باتمان وإيلازيغ وفان، فيما نقل 110 منهم إلى سجون مختلفة بالمدينة.
 
ويحدث تسيل التربة عندما تفقد التربة المشبعة أو المشبعة جزئيا بشكل كبير صلابتها تحت تأثير الهزات الأرضية والزلازل.
 
وسجن ديار بكر هو سجن مغلق من النوع "D"، وهي سجون تعتبر في تركيا ذات إجراءات أمنية مشددة، وحراسة شديدة. 
 
وشهدت تركيا في فبراير الماضي زلزالين عنيفين فاقت قوتهما 7 درجات على مقياس ريختر، ما أدى إلى مقتل الآلاف، وكذلك تدمير آلاف الوحدات السكنية، فيما لا تزال البلاد تشهد هزات ارتدادية بين الحين والآخر.
روسيا اليوم
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