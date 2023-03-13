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ترامب الابن حول إفلاس "سيليكون فالي": يا ليتهم اهتموا بالشأن المالي بقدر اهتمامهم بالتنوع والمساواة

13
MARCH
2023
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اعتبر دونالد ترامب الابن أن البنوك مثل "سيليكون فالي" و"سيغنتشر" ما كانت ستفلس لو لم تغلب الاعتبارات الإيودلوجية كالتنوع والمساواة بين الجنسين على "الحس السليم" في إدارة الأعمال.
 
ونشر ترامب الابن عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسوما ساخرة تظهر مديرا يسأل موظفيه "كيف ننظم البنوك حتى تظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها؟"، فرد أحدهم "التنوع" وقال آخر "مناخ"، بينما اقترح الثالث "التحوط من مخاطر أسعار الفائدة" ليثير غضب المدير فقط.
 
ترامب الابن حول إفلاس 
وكتب ترامب الابن عبر "تويتر" أمس الأحد حول إفلاس "سيليكون فالي"، أحد أكبر البنوك الأمريكية:
 
"هذا هو ما يحدث عندما تدفع أيديولوجية يسارية / "مستيقظة" (الداعية للوعي بالقضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والعدالة العرقية) ويكون لها السبق على الممارسات التجارية المنطقية. لن يكون هذا هو الفشل الأخير من هذا النوع طالما تتم مكافأة الناس على دفع مثل هذا الأسلوب".
 
وحسب تقارير إعلامية، فإن منصب كبير مديري المخاطر في بنك "سيليكون فالي" كان شاغرا منذ أبريل 2022 و يناير الماضي، بينما كانت رئيسة قسم المخاطر المالية في البنك "مشغولة بمشاريع أكثر أهمية، مثل قضايا مجتمع الميم (المثليون)، بدلا من تقييم المخاطر".
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