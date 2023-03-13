بريطانيا ستزيد ميزانيتها العسكرية 6 مليارات دولار خلال العامين المقبلين

A + A -

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أن حكومة بريطانيا ستزيد الإنفاق الدفاعي 5 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) خلال العامين المقبلين بسبب النزاع في أوكرانيا.

وأشار إلى أن البند المتعلق بزيادة الميزانية العسكرية سينعكس في النسخة المحدثة من المراجعة المتكاملة للأمن والدفاع والسياسة الخارجية للمملكة المتحدة، والتي ستنشر في 13 مارس.

وأوضح البيان أنه سيتم استخدام 3 مليارات جنيه إسترليني (3.6 مليار دولار) لتطوير قوات الردع النووي، وسيخصص باقي المبلغ لتجديد مخزونات الذخيرة والأسلحة بدل التي تم إرسالها إلى أوكرانيا.

وتخطط بريطانيا على المدى الطويل لزيادة إنفاقها العسكري إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر البيان أن الميزانية العسكرية البريطانية في الوقت الحالي تبلغ 48.6 مليار جنيه استرليني (58.4 مليار دولار).