بيرو تكشف حصيلة قتلى موسم الفيضانات العام الجاري

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لقي 18 شخصا مصرعهم منذ الأسبوع الماضي، بسبب الفيضانات العارمة التي ضربت بيرو، نتيجة الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار ياكو.

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وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن المعهد الوطني للدفاع المدني في البيرو، بأن 59 شخصا لقوا مصرعهم منذ بداية موسم الأمطار الحالي، وتم تدمير أكثر من 1300 مبنى سكني.

وتتسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية بمقتل العشرات من سكان بيرو سنويا خلال موسم الأمطار، فعلى سبيل المثال، في فبراير من هذا العام، وقع 40 شخصا ضحايا للانهيارات الأرضية في مقاطعة أريكويبا جنوبي بيرو.

كما لقي أكثر 10 أشخاص مصرعهم، ودمر أكثر من 16 ألف منزل، خلال موسم الأمطار بين عامي 2017-2018.