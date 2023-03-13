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القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأوسكار لعام 2023

13
MARCH
2023
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أعلنت جوائز الأوسكار في نسختها الخامسة والتسعين خلال حفل بمدينة لوس انجلوس الأميركية، يوم الأحد، نقلته قناة "إيه.بي.سي" التلفزيونية على الهواء مباشرة.
 
وفيما يلي القائمة الكاملة للفائزين بالجوائز السينمائية المرموقة "أوسكار" لعام 2023:
 
أفضل فيلم: "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت"
أفضل ممثلة: ميشيل يوه عن فيلم "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت"
أفضل ممثل: برندان فريزر عن فيلم "الحوت"
أفضل مخرج: دانيال كوان ودانيال شاينرت عن فيلم "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت"
أفضل ممثل مساعد: كي هوي كوان عن فيلم "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت"
أفضل ممثلة مساعدة: جيمي لي كيرتس عن فيلم "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت"
أفضل فيلم دولي: "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"، ألمانيا
أفضل فيلم رسوم متحركة طويل: "بينوكيو لجييرمو ديل تورو"
أفضل فيلم وثائقي طويل: "نافالني"
أفضل سيناريو أصلي: "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت" من تأليف دانيال كوان ودانيال شاينرت
أفضل سيناريو مقتبس: "حديث نسائي" لسارة بولي
أفضل موسيقى تصويرية: "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" لفولكر بيرتلمان
أفضل أغنية: "ناتو ناتو" من فيلم "آر.آر.آر"، ألحان إم.إم. كيرافاني وكلمات تشاندرابوزي
أفضل تصوير سينمائي: جيمس فريند عن فيلم "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"
أفضل مؤثرات بصرية: "أفاتار: طريق الماء"
أفضل هندسة صوتية: "توب غن: مافريك"
أفضل مونتاج: "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت"
أفضل تصميم إنتاج: "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"
أفضل تصميم أزياء: روث كارتر عن فيلم "النمر الأسود: واكاندا إلى الأبد"
أفضل مكياج وتصفيف شعر: "الحوت"
أفضل فيلم وثائقي قصير: "مربو الفيل"
أفضل فيلم قصير: "وداع أيرلندي"
أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: "الولد والخلد والثعلب والحصان"
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