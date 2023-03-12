كيم جونغ أون يقرر إرسال الجيش إلى الريف

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ترأس زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اجتماعا لقيادة حزب العمال الكوري الحاكم، تم خلاله بحث مشاركة الجيش في تنفيذ خطة الحزب لتنمية الريف.

أفادت بذلك وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، وذكرت أنه تم خلال الاجتماع تحديد اتجاهات العمل، ومهام الجيش المحددة لتسريع تطوير الريف، والبناء المحلي، وكذلك مشاريع تعبئة الجنود للقيام بهذه المهام.

وأشار كيم جونغ أون إلى أنه يجب على القوات المسلحة بذل المزيد من الجهود، في سبيل ازدهار الدولة في ظروف التحديات والصعوبات المحيطة بها.

ووفقا للوكالة، شدد كيم جونغ أون، على أنه “يجب على الجيش أن يصبح المثال الذي يحتذى به في النضال في سبيل الوطن وبناء القرى الاشتراكية، ويجب أن يقوم كل عام حتما بتشييد مواقع ومنشآت حقيقية للازدهار تسعد الشعب”.