وتبين من الفحص وجود جثة شخص من دولة مدغشقر، عمره 45 عاما، يرتدي كامل ملابسه ومعلق في مشنقة أعدها على باب حمام الغرفة.

وعثر على جثتي طفلين 8 سنوات و5 سنوات داخل البانيو في حمام ذات الغرفة، وتبين أن الأب وضع منوما لهما ثم أغرقهما في البانيو قبل أن ينتحر بشنق نفسه.

وبحسب التحريات الأولية، اعترف الأب في رسالة تركها بقتل طفليه قبل انتحاره انتقامًا من زوجته لشكه الدائم فيها.