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قال الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي مارتن شولتز، إن السياسة الخارجية لبولندا وهنغاريا تعيق انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف مارتن شولتز في مقابلة مع مجلة "شبيغل" ، "لدي شكوك بشأن الانضمام السريع لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لا يمكننا خفض معايير العضوية في الاتحاد الأوروبي. يبدو دخول أوكرانيا السريع إلى الاتحاد الأوروبي بسبب الصراع جيد، هذا البيان مفهوم ومفهوم من الناحية المعنوية ومع ذلك، لأسباب سياسية، من الصعب تنفيذه، خاصة عندما يتعلق الأمر بتنفيذه على وجه السرعة".

وأضاف أن العديد من الدول كانت تنتظر منذ سنوات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تحقق هدفها لأسباب مختلفة.

كما لفت السياسي إلى أنه إذا تم إلغاء قاعدة الإجماع، فإنه سيدعم بشكل لا لبس فيه توسيع الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، نظرا لموقف دول مثل بولندا وهنغاريا، فإن هذا غير ممكن.

وفي وقت سابق، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إجراء بعض التغييرات على معاهدات الاتحاد والتخلي عن مبدأ الإجماع في التصويت على القضايا الرئيسية.

في رأيها، هذه القاعدة "لم تعد منطقية".

كما تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس بدوره، لصالح قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وشدد أيضا على أنه من أجل تسريع العملية، من الضروري استخدام حق النقض ضد قاعدة الإجماع.