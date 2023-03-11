ترامب يعتزم نشر كتاب يضم مجموعة رسائل تلقاها من زعماء سياسيين ومشاهير

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يعتزم الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب نشر مجموعة رسائل تلقاها من بعض أبرز الشخصيات في التاريخ المعاصر مثل الرئيس الأميركي الراحل ريتشارد نيكسون وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والإعلامية أوبرا وينفري، وفق ما أفاد ناشر كتبه الخميس.

وقالت دار "ويننغ تيم بابليشينغ" للنشر إن كتاب "رسائل الى ترامب" الذي يضم 150 رسالة يسلّط الضوء على مراسلات "مذهلة وأحياناً خاصة" بين الرئيس الأسبق وزعماء وشخصيات إعلامية ورياضية وصناعيين كبار.

ويغطي الكتاب الذي يتوقع صدوره الشهر المقبل مراسلات ترامب على مدى أربعة عقود. وفي إحدى الرسائل عام 2000 تقول وينفري للرئيس الجمهوري الأسبق البالغ 76 عاما "من المؤسف أننا لم نترشح للرئاسة. يا لنا من فريق".

وكانت النجمة التلفزيونية تعلّق بهذه الكلمات على كتاب ترامب "أميركا التي نستحقها" الذي بعث لها هو بمقتطفات منه وصفها فيها بأنها قد تكون النائبة المثالية للرئيس الأميركي.

ونُقل عن ينفري البالغة 69 عامًا قولها لترامب إن تعليقاته جعلتها "تبكي قليلاً".

ويحمل الكتاب الكثير من الرسائل التي اختارها ترامب بنفسه بتواقيع شخصيات إعلامية بارزة، خصوصًا خلال الفترة التي كان يعيش فيها حياة شهرة ولم يكن يثير فيها انقسامًا كما الآن، حين كان مليارديرًا ونجماً في عالم تلفزيون الواقع.

وبعض الرسائل أيضًا هي لشخصيات سياسة من الوزن الثقيل مثل نيكسون وهيلاري كلينتون والزعيم الكوري الشمالي، وفق بيان الناشر.