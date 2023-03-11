القبض على قط "مدمن" على الكوكايين!!

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تمكنت وحدة مراقبة الحيوانات في ولاية أوهايو الأميركية، من الإمساك بقط بري من نوع سرفال، سبب تعطيلا في حركة المرور، ليتبين فيما بعد، أنه يتعاطى الكوكايين من خلال نظامه الغذائي.

وكان القط البري الذي أطلق عليه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي اسم قط الكوكايين قد قفز من سيارة الشرطة، بعد أن تم إلقاء القبض على مالكه في مدينة سينسيناتي.

قط الكوكايين خضع لفحوصات طبية شاملة من قبل ملجأ حيوانات سينسيناتي، ومن المقرر نقله لاحقا إلى حديقة الحيوانات، بعد تحسن حالته الصحية.

يعد امتلاك القطط في المنازل من نوع سرفال غير قانوني، حيث يتطلب الاعتناء بها ترتيبات خاصة من ناحية النظام الغذائي، حيث يمكن أن يصل، وزنها إلى 18 كلغ