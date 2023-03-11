living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بلجيكا تحظر «تيك توك» من هواتف العمل في الحكومة الاتحادية

11
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أمس، أنّه لن يُسمح لموظفي الحكومة الاتحادية البلجيكية منذ الآن استخدام تطبيق «تيك توك» للمقاطع المصورة المملوك للصين، على الهواتف الخاصة بعملهم.
وقال دي كرو إن مجلس الأمن القومي البلجيكي حذّر من «المخاطر المرتبطة بالكميات الكبيرة من البيانات التي جمعها (تيك توك) المملوك لشركة (بايت دانس) الصينية»، لاسيما «أن الشركة ملزمة بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية»، على حدّ تعبيره.

وتابع رئيس الوزراء في بيان: «هذا يجعل من المنطقي منع استخدام (تيك توك) على الهواتف التي توفرها الحكومة الاتحادية. يجب تغليب سلامة معلوماتنا».
في المقابل، أعلنت «تيك توك»، في بيان، أنّها تشعر بخيبة أمل من القرار الذي قالت إنه يستند إلى «معلومات خاطئة أساساً».

وأكدت الشركة على أنها تخزّن بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة وسنغافورة، وتقوم ببناء مراكز بيانات في أوروبا.

بدوره، قال متحدث باسم الشركة: «لا تستطيع الحكومة الصينية إجبار الدول الأخرى ذات السيادة على مشاركة بيانات مخزّنة في أراضيها».

وحظرت المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، الشهر الماضي، استخدام «تيك توك» في هواتف الموظفين، بسبب تزايد المخاوف من الشركة واحتمال أن يكون بوسع الحكومة الصينية جمع بيانات المستخدمين أو تعزيز مصالحها

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout