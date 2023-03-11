نيويورك تايمز": عودة العلاقات الإيرانية السعودية خسارة مضاعفة للمصالح الأميركية وانتصارٌ للصين

A + A -

جاء في تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن "عودة العلاقات الإيرانية السعودية، نتيجةً للوساطة الصينية، هو خسارة كبيرة ومضاعفة للمصالح الأميركية

وأضاف تقرير "نيويورك تايمز" إنه "يمكن أن يؤدي إعلان إيران والسعودية إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، إلى إعادة نظم كبيرة في الشرق الأوسط"، معتبراً أن هذا التقارب "يمثّل تحدياً جيوسياسياً للولايات المتحدة وانتصاراً للصين، التي توسّطت في المحادثات بين الخصميْن التاريخييْن".

وذكرت الصحيفة أنه "لم يتضح على الفور كيف سيؤثر الاختراق الذي تم الإعلان عنه الجمعة على مشاركة السعودية في الجهود الإسرائيلية والأميركية لمواجهة إيران"، لكنها لفتت إلى أنّ "استئناف العلاقات الدبلوماسية بين القوتين الإقليميتين يمثل على الأقلّ ذوباناً جزئياً في جليد الحرب الباردة، التي شكّلت الشرق الأوسط منذ فترة طويلة