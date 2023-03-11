الدفاع الروسية ترجح وقوف البنتاغون وراء تفشي إيبولا في إفريقيا

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رجح قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية إيغور كيريلوف تسبّب خبراء البنتاغون في تفشي إيبولا بأوغندا سنة 2022، بإهمالهم وعدم مراعاتهم معايير الوقاية المطلوبة.

وأضاف كيريلوف في مؤتمر صحفي: “تدرس وزارة الصحة في إحدى دول وسط إفريقيا إمكانية الانتشار المفتعل لفيروس إيبولا في سبتمبر 2022”.

وقال: “سلالة السودان من فيروس إيبولا تبدو مطابقة لتلك التي انتشرت في إفريقيا سنة 2012.

كما أشار إلى أن إحدى سلالات هذا الفيروس ناجمة عن الإهمال في التعامل مع مسببات المرض من قبل الخبراء العسكريين الأمريكيين الذين عملوا في المنطقة المذكورة.