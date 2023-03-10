بريطانيا تعلن مساعدة فرنسا على زيادة سعة مراكز احتجاز المهاجرين لمنعهم من الوصول إليها

وقال مكتب رئيس الوزراء إن المركز الجديد سيدعم الجهود الفرنسية لزيادة سعة الاحتجاز للمهاجرين، مما يسمح لمزيد من المهاجرين الذين قد يسافرون عبر طرق خطيرة وغير قانونية إلى المملكة المتحدة، لكي يتم إبعادهم من خلال الساحل الفرنسي.