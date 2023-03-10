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مصر.. إحباط تهريب 13 عملة معدنية أثرية عبر مطار برج العرب

10
MARCH
2023
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تمكنت الجمارك المصرية بمطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، من إحباط محاولة لتهريب 13 عملة معدنية أثرية.

وأحبطت الجمارك محاولة التهريب بالمخالفة لقوانين حماية الآثار والجمارك والاستيراد والتصدير، والقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973.

وأكد رجال الجمارك الاشتباه في راكب ليبي الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ليبيا على رحلة طائرة البراق القادمة من بنغازي، بعدما بدت عليه علامات الارتباك والقلق.

وأفاد رجال الجمارك بوجود أجسام متماثلة وكثافات مختلفة، بعد تمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص بالأشعة وجهاز الفحص الإشعاعي ما تطلب تشكيل لجنة جمركية، لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا.

وتبين من الفحص والمعاينة وجود 13 قطعة معدنية قديمة يشتبه أثريتها، فيما أثبتت الوحدة الأثرية بمطار برج العرب أنها ترجع للعصر اليوناني الروماني.

وأمر المدير العام لجمارك الموانئ الجوية المصرية، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2023.

روسيا اليوم
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