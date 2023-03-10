في بكين.. السماء "تمطر ديدانا"!

A + A -

في ظاهرة غريبة، ضربت العاصمة الصينية بكين، عاصفة مطرية من الديدان، حيث تساقطت حشرات لزجة غطت السيارات بحسب ما أظهرت الصور.

وحمل السكان وهم يمارسون أعمالهم اليومية مظلات لتجنب الإصابة بالديدان المتساقطة.