بوركينا فاسو.. مقتل 11 جنديا و112 مسلحا خلال عملية عسكرية

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أعلنت الجيش في بوركينا فاسو، الخميس، مقتل 11 جنديا و112 مسلحا في الأيام الأخيرة خلال عدة عمليات ضد الجماعات المسلحة، وذلك أثناء عملية لاستعادة الأراضي في شرق وشمال البلاد.

وقال جيش بوركينا فاسو إن مسلحين مجهولين قتلوا 11 جنديا وأصابوا 4 آخرين خلال عملية لاستعادة الأراضي في شرق وشمال البلاد الخميس.

وأضاف الجيش، في بيان، أن العمليات العسكرية لمواجهة الجماعات المسلحة مستمرة في أقاليم تابوا وبولغو وكولبيلوغو الشرقية وفي عدة مناطق في الشمال.

وقالت القوات المسلحة "هذه العمليات أسفرت بالفعل عن خسائر فادحة في صفوف العدو واستعادة السيطرة على بعض المناطق".

وأضافت أنها قتلت أكثر من 112 مسلحا، وفقا لوكالة رويترز.

بحسب البيان، أدت العمليات إلى استعادة "السيطرة على مناطق معينة" ولا سيما بلدة بارتياغا في شرق البلاد حيث قتل عدد لم يحدد بعد من المدنيين نهاية فبراير على أيدي مجموعات مسلحة، بحسب فرانس برس.

ومنذ 2018 اجتاح مسلحون مرتبطون بتنظيمي القاعدة وداعش بوركينا فاسو، وسيطروا على مناطق واسعة من الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وتسببت الهجمات التي شنتها هذه الجماعات، التي تنشط على نطاق واسع في النيجر ومالي المجاورتين، في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين، على الرغم من وجود القوات الأجنبية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.