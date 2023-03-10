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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الرئيس الصيني شي جينبينغ بمناسبة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة وأشاد بـ"تعزيز" التعاون بين البلدين على خلفية الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

وثمن بوتين إسهامات شي جينبيغ في تغزيز العلاقات بين البلدين، وفقا للبيان الصادر عن الكرملين.

وقال بوتين في رسالة نشرها الكرملين إن "روسيا تثمن للغاية إسهامكم الشخصي في تعزيز تعزيز علاقات الشراكة الشاملة بين بلدينا".

ووفقا لبيان الكرملين، فقد عبر بوتين عن ثقته بالشراكة الروسية الصينية، والعمل على بناء تعاون مثمر في مختلف المجالات بين البلدين، "إنني واثق بأنه من خلال التحرك معا، سنضمن تطوير تعاون روسي صيني مثمر في عدة مجالات".

وتابع قائلا "وسنواصل تنسيق العمل المشترك حول أهم قضايا المدرجة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي".

وأشار بوتين إلى أن قرار المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني هو دليل على الاعتراف بمزايا رئيس الصين والدعم الهائل لمسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية الذي اختاره للبلاد، وكذلك حماية المصالح الوطنية.

وكان نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أعاد، اليوم الجمعة، انتخاب شي جينبينغ، لمنصب رئيس الصين، لولاية ثالثة مدتها 5 سنوات، وفقا لنتائج التصويت.

كما أعاد نواب المجلس الوطني، انتخاب جينبينغ، لمنصب رئيس المجلس العسكري المركزي في البلاد، وفقا لنتائج التصويت.