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بعد قتلها لطفلين... سحب لعبة "تخنق الأولاد" من الأسواق

10
MARCH
2023
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قرّرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية بناء على نداء من شركة ألعاب سحب أكثر من 3.2 مليون لعبة للأطفال من منتجات كاليكو كريتيرز، من الأسواق، بعد أن سببت أدوات معينة بوفاة طفلين، وفق ما ذكرت كل من سي أن أن، وأن بي سي.

وأعلن عن ذلك، الخميس، والسحب يطاول المجموعات التي تحتوي على زجاجة حليب ومصاصة للأطفال، لأنها ربما تؤدي إلى اختناق الأطفال، ما يشكل خطرا على حياتهم، وفقا لما ذكرته لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية.

وتنقل أن بي سي أن المطالبة تشمل إعادة الألعاب التي على شكل حيوانات، والتي بيعت مع إكسسوارات منها زجاجة حليب ومصاصة الأطفال.

ووفق التقارير فإن Epoch Everlasting Play والتي مقرها مدينة بين بروك بولاية نيوجيرسي، هي الشركة التي تنتج هذه الألعاب، أشارت إلى أنها علمت بثلاثة حوادث حصلت بسبب المصاصة المرفقة مع اللعب، بما في ذلك حالتي وفاة.

وأوضحت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية أن حالتي الوفاة شملت طفلين، الأولى حصلت في اليابان سنة 2015 مع طفل يبلغ من العمر 9 أشهر، والثانية في نيو مكسيكو خلال 2018 مع طفل كان يبلغ من العمر سنتين.

وتم بيع هذه المجموعات، التي تراوحت أسعارها بين 10 و80 دولارا، في متاجر وول مارت وغيرها من المتاجر في الولايات المتحدة وعلى الإنترنت وعلى موقع الشركة من كانون الثاني 2000 حتى كانون الأوّل 2021.

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