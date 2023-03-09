رئيس شمال قبرص التركية يتعرض لموقف محرج أثناء إبرازه مهاراته في كرة القدم

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تعرض رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، إرسين تتار، لموقف محرج أثناء لعبه كرة القدم مع طلاب إحدى المدارس التي قام بزيارتها.

في البداية، قدم تتار لمحات فنية تبرز بعض مهاراته في كرة القدم من خلال تنطيط الكرة وتسديدها، بل ونجح في مراوغة أحد الطلاب قبل التسديد ببراعة في المرمى.

وبعد ذلك، حاول تتار التصدي لكرة عرضية من خلال الارتماء عليها وتسديدها برأسه في الشباك، لكن الحارس خرج من مرماه ليقطع الكرة ويبعدها بقبضة يده قبل أن تصل للرئيس، الذي كان مندفعا بقوة ليسقط على الأرض وكاد يتعرض لإصابة خطيره في رأسه، حيث كان سطح الملعب صلبا.

ولم ينزعج رئيس شمال قبرص من الموقف، حيث تعامل معه بطريقة ساخرة وقال: "هذه هي طبيعة كرة القدم. دعني أشعر بالشباب مرة أخرى، وأسقط مرة أخرى وأقف على قدمي".

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