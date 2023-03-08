بعدما توقعه العالم الهولندي.. صراخ وحالة من الهلع لحظة وقوع زلزال بالفلبين!

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التقطت كاميرا مراقبة لحظة وقوع زلزال ضرب الفلبين، أمس الثلاثاء، بقوة 6 درجات، وذلك بعدما توقعه العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس

وأظهرت المشاهد طلابا من داخل فناء مدرسة وهم يصرخون بحالة هستيرية ويركضون من الهلع لحظة وقوع الزلزال.

وجاء الزلزال بعد يوم من توقع العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، بوقوع زلزال بتاريخ 7 آذار، حيث أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا قوته ست درجات ضرب جنوب الفلبين، فيما حذّرت السلطات المحلية من هزات ارتدادية وأضرار محتملة.

كما قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بقوة ست درجات ضرب منطقة مينداناو في الفلبين أمس الثلاثاء.

استمر 30 ثانية

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق ثمانية كيلومترات تحت مستوى سطح الأرض.

ووقع الزلزال قرابة الساعة الثانية بعد الظهر (06,00 ت غ) في مقاطعة دافاو دي أورو الجبلية في جزيرة مينداناو.

من جانبها، قالت شرطية ستيفاني كليمين من مدينة تاغوم الواقعة على مسافة 40 كيلومترا من ماراغوسان، إن الزلزال استمر حوالي 30 ثانية وأعقبته هزات ارتدادية.

توقعه العالم الهولندي قبل يوم

يأتي هذا الزلزال بعد يوم من توقع عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، الاثنين، أن هناك احتمالية كبيرة لوقوع زلزال قوي في 7 آذار، قائلاً: "لماذا نتحدث دائماً عن احتمالات وليس عن أمور مؤكدة؟ لأنه مع الطبيعة لا يمكن التنبؤ بالأحداث بنسبة 100%. في 4 مارس عشنا أقوى زلزال منذ 4 أسابيع، ولحسن الحظ لم يوقع ضحايا. هناك احتمالية أكبر في 7 آذار، ليس أكثر وليس أقل".

وقد اشتهر هوغربيتس بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط الماضي، بعد أن كان قد نشر تحذيرا بوقوع الزلزال قبل 3 أيام من وقوعه.



