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روسيا: تسريبات الإعلام حول هجمات "نورد ستريم" يقوم بها من لا يريد إجراء تحقيق

7
MARCH
2023
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أنّ التسريبات في وسائل الإعلام الغربية حول الهجمات الإرهابية على "التيار الشمالي، "يقوم بها أولئك الذين لا يريدون إجراء تحقيق قانوني، ويخططون لصرف انتباه الجمهور عن الحقائق".

وكتبت زاخاروفا في "تلغرام"، تعليقاً على أخبار وسائل الإعلام الغربية حول ظهور نسخ جديدة في التحقيق في الهجمات الإرهابية على "التيار الشمالي": "أتساءل من الذي يقوم بمثل هذه التسريبات، وملء فضاء المعلومات بها؟ الجواب: أولئك الذين لا يريدون إجراء تحقيق في المجال القانوني، ويحاولون صرف انتباه الجمهور عن الحقائق بكل الطرق الممكنة".

وشددت على أنّ الأنظمة الغربية المتورطة في الحادث يجب أن تستجيب للطلبات الرسمية للجانب الروسي، وأن تأخذ في الاعتبار مواد التحقيق الصحافية للصحافي الأميركي سيمور هيرش، من دون استبدالها بتسريبات مجهولة

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