وزير الخارجية السعودي: هناك حوار لعودة سوريا إلى الحضن العربي.. ولكن!

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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الرياض منفتحة على الحوار مع إيران، لافتا إلى أنه يوجد حوار لعودة سوريا إلى الحضن العربي لكن من المبكر الحديث عن ذلك.

وفي تصريحات له، قال الأمير فيصل بن فرحان: "منفتحون على الحوار مع إيران"، معتبرا أن "الاتفاق النووي مع إيران ليس مثاليا ويجب أن يعالج مخاوف دول الجوار".

وأضاف وزير الخارجية السعودي: "يوجد حوار لعودة سوريا إلى الحضن العربي لكن من المبكر الحديث عن ذلك"، لافتا إلى أنه يوجد إجماع على أن الوضع في سوريا ليس مقبولا".

وكانت المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية بثينة شعبان قد أكدت أن دمشق منفتحة على العلاقات مع كل الدول العربية، حيث "كانت سوريا منذ زمن طويل مرتبطة بعلاقات ممتازة مع الدول العربية".

وجاء هذا التصريح في مقابلة خاصة أجرتها قناة RT مع المستشارة السورية، في معرض ردها على سؤال بخصوص العلاقات بين سوريا والسعودية.

وأضافت شعبان أنه وعلى الرغم من كل ما حصل في فترة الأزمة السورية، "لا يزال الرئيس الأسد مؤمنا بعلاقات جيدة مع الدول العربية نظرا لأن مصير العرب واحد".