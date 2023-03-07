منظمة الصحة العالمية: الآلاف في أوكرانيا تعرضوا لإصابات معقدة مرتبطة بالحرب

A + A -

ذكر مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية إن الآلاف في أوكرانيا يعانون من إصابات معقدة مرتبطة بالحرب ويحتاجون لخدمات ومستلزمات إعادة تأهيل لمساعدتهم.



وذكر الدكتور ساتيش ميشرا من مكتب المنظمة الإقليمي لأوروبا في إفادة إعلامية، إن "هذه الإصابات تشمل حالات كسور وبتر وإصابات في الحبل الشوكي وإصابات دماغية وحروق". وأضاف أن "الهجمات على مرافق الرعاية الصحية وقلة العاملين في قطاع الرعاية الصحية بسبب النزوح وانقطاعات الكهرباء جعلت من الصعب على الناس الحصول على الرعاية".

واوضح الدكتور كاثال مورجان المسؤول أيضا في منظمة الصحة العالمية إنه "حتى قبل الحرب، في عام 2019، كان من الممكن أن يستفيد نحو نصف سكان أوكرانيا فقط من خدمات إعادة التأهيل والتي كانت مرتبطة في الغالب بأمراض غير معدية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية أو السكري". وأضاف أنه "منذ ذلك الحين أدت جائحة كورونا والحرب إلى زيادة كبيرة في الحاجة إلى خدمات إعادة التأهيل". وقال إنه "من هنا تأتي الحاجة الملحة".

وذكر مورجان إنه في المقابل كان نحو اثنين من كل خمسة من سكان المنطقة الأوروبية في 2019 يعانون من حالة صحية

وتصف روسيا أعمالها في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة" وتقول إنها لا تستهدف المدنيين