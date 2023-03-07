ماذا حصل؟

بعد وقت قصير من الإقلاع من هافانا، بدأ الدخان يملأ مقصورة الرحلة 3923 بعد أن قيل إن الطيور اصطدمت بأحد محركات الطائرة ومقدمتها.

الركاب

كان على متن الطائرة "بوينغ 737 " 147 راكبا وستة من أفراد الطاقم، وتمكن الطيار من إعادة الرحلة إلى هافانا بأمان.

وقالت ساوثويست إيرلاينز لصحيفة الغارديان إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

لقطات مرعبة

في لقطات مرعبة للهواتف المحمولة، تم تسجيلها داخل الطائرة، حاول بعض الركاب يائسا لكم الأسقف فوق مقاعدهم لإطلاق أقنعة الأوكسجين الخاصة بهم، حيث غمر الدخان المسافرين القلقين.

وسمع صراخ وتذمر مزوج بالذعر من البالغين، كما انهمر طفل بالبكاء، بينما ظل الركاب جاهلين بما يجري، ووصف أحد المسافرين سماعه "دويا" قبل أن يبدأ الدخان في ملء المقصورة.

بعد أن هبطت الطائرة بسلام في مطار مارتي، شوهد الركاب وهم يستخدمون منزلق الطوارئ للطائرة للنزول، مع انتظار أفراد الطوارئ في مكان قريب.

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