استشهاد 6 فلسطينيين...جراء قتال عنيف في جنين

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تدور حاليا اشتباكات عنيفة بين جنود إسرائيليين ومقاومين فلسطينيين في مدينة جنين، فيما أفادت مصادر طبية باستشهاد 6 فلسطينيين برصاص العدو الإسرائيلي خلال عملية الاقتحام.

وأعلنت الصحة الفلسطينية “استشهاد محمد وائل غزاوي ( 26 عاما ) برصاص الاحتلال الحي في الصدر، في جنين”، مؤكدة استشهاد 5 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية.

من جهتها، أكدت كتائب “شهداء الأقصى” التابعة لحركة “فتح” أن عناصرها يحاصرون جنودا إسرائيليين في جنين، وسط أنباء عن وصول طائرة إخلاء إسرائيلية.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش العدو إنَّ قوات الجيش نفذت نشاطا عسكريا في مخيم جنين.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى وقوع اشتباك مسلح بين قوات الجيش ومسلحين فلسطينيين في جنين، لافتة إلى أنه “تم تصفية 4 مسلحين بينهم منفذ عملية حوارة”.