هجومٌ عنيف على خبير الزلازل الهولندي.. ماذا كُشف عنه؟

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شن أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض في مصر هشام العسكري، هجوماً على العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، موضحاً أن الشخص الذي يدعي أنه عالم زلزال، هو يوتيوبر.

ولفت العسكري إلى أنّ الهولندي فرانك هوجربيتس، يتعامل مع السوشيال ميديا فقط ولا يتحدث بشكل علمي، مؤكدًا أن الأخير هو عالم مزيف.

وأضاف هشام العسكري، خلال تصريحات أن الكوكب كان عبارة عن قارة واحدة، إلا أنه حصلت انفصالات أدت إلى ما نشاهده في الوضع الحالي من القارات.

وأكد أن مصر بعيدة عن صفائح الزلازل، وأضاف: "مع هذا، فإنّ صفائح الزلزال تمتد نحو إثيوبيا والبراكين والزلازل تحدث في الأماكن التي بها نشاط حركي، الزلزال ليس كارثة طبيعة لكنه ظاهرة جيولوجية، ولا يجب أن نصفها بأنها كارثة، حيث إنه من الممكن أن تحدث الزلازل في المناطق الصحراوية وبالتالي لن يتأثر بها أي أحد"

وتابع: حدوث الهزات الأرضية شيء طبيعي.. من الممكن أن نتوقع حدوث زلزال في تركيا الأسبوع المقبل وهو ما يحدث بدرجات بسيطة".

وختم: "إنّ التدخل البشري من الممكن أن يحدث زلازل، مثل بناء السدود والحقن الداخلي لباطن الأرض وكذلك بعض التجارب التي تتم على أعماق كبيرة، كما أن هناك علاقة موثقة وعلمية بأن الحيوانات تشعر بالزلازل والهزات الأرضية قبل الإنسان".