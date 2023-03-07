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بايدن يكشف عن مرضه (فيديو)

7
MARCH
2023
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حدث انتخابي في واشنطن، إن الأطباء الذين أجروا له عملية جراحية لتمدد الأوعية الدموية داخل الجمجمة أجروها "للتأكد من وجود دماغ لديه".
 
وأضاف بايدن مازحا، "كان لدي هذا الصداع الرهيب. تم تشخيصي ... حسنا، على أي حال، كان عليهم قطع الجزء العلوي من رأسي عدة مرات لمعرفة ما إذا كان لدي دماغ".
 
وتابع قائلا: "على محمل الجد، كان الثلج يتساقط، وكان لدي تمدد بالأوعية الدموية الدماغية. كنت بحاجة إلى عملية فورية".
 
وأكد بايدن أنه في ذلك الوقت تمكنوا من إيصاله إلى طاولة العمليات في الوقت المناسب بفضل رجال الإطفاء الذين نقلوه على الفور إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري في ضواحي واشنطن بولاية ماريلاند، على الرغم من سوء الأحوال الجوية.
 
تم نقله هناك من مستشفى في ويلمنغتون بولاية ديلاوير. وبحسب الرئيس، فقد تم التخلي عن النقل المحتمل بطائرة هليكوبتر بسبب تساقط الثلوج. قال بايدن: "أخذني قسم الإطفاء إلى مركز والتر ريد وسط عاصفة ثلجية في عملية استمرت تسع ساعات وأنقذت حياتي".
 
وقعت الأحداث التي ذكرها في فبراير 1988. وكان عضوا في مجلس الشيوخ بالكونغرس (من ديلاوير). في مايو 1988، خضع لعملية جراحية ثانية لتمدد الأوعية الدموية الدماغية.
روسيا اليوم
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