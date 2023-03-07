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قضية الإغتصاب... حكيمي يخرج عن صمته: خدعوني

7
MARCH
2023
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كشف جيران النجم المغربي أشرف حكيمي في ضاحية خيتافي بمدريد، أن اللاعب يشعر بأنه تمت خدعته، وأن إتهام الفتاة له بالإعتداء جنسيًا عليها وإغتصابها كان "أمراً مدبراً".

وتحقق النيابة الفرنسية منذ الأسبوع الماضي مع النجم المغربي حكيمي لاعب باريس سان جيرمان بعدما إتهمته فتاة في أواخر شباط بالإعتداء عليها جنسياً في منزله بأحد ضواحي باريس.

وتوجه برنامج "فييتسا" الإسباني إلى ضاحية خيتافي بالعاصمة الإسبانية مدريد وتوجهت إلى صديق طفولة حكيمي وجاره في الحي الذي نشأ به، إذ نقل للبرنامج ما قاله اللاعب له مباشرة بعد إنتشار الأخبار: ما حدث كان مدبراً، وأنه حكيمي تم خداعه.

وواصل صديقه الذي لم يتم الكشف عن هويته: "عائلة حكيمي تعاني من إنتشار تلك القصة، لكن الله وحده أعلم بالحقيقة".

وأبدى مجموعة من جيران حكيمي ثقتهم برواية أشرف وأنه بريء مما تم إتهامه به، وأنهم واثقون بأنه سيكون المحق في نهاية المطاف.

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