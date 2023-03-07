خبير الزلازل الهولندي يحذر: احتمال وقوع زلزال قوي بهذا اليوم

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يواصل خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، إثارة الجدل والخوف، بتغريداته التي يتنبأ بها وقوع الهزات الأرضية وأماكنها، رغم تأكيد علماء استحالة معرفة زمن حدوث مثل هذه الكوارث.

ونشر هوغربيتس تغريدة على حسابه في "تويتر"، يوم الإثنين، افتتحها بالقول: "لماذا نتحدث دائما عن الاحتمال بدلا من اليقين؟".

وأضاف خبير الزلازل موضحا: "لأنه لا يمكن التنبؤ بالطبيعة بدقة 100 في المئة".

وتابع: "في 4 مارس، شهدنا بالفعل أقوى زلزال منذ أربعة أسابيع، ولحسن الحظ لم تقع إصابات".

واختتم تغريدته بتوقع مخيف قائلا: "هناك احتمال أكبر بتكرار الأمر في 7 مارس، لا أكثر ولا أقل".

ولم يكشف هوغربيتس في تغريدته عن المكان المتوقع لحدوث مثل هذا الزلزال.

جدير بالذكر أن هوغربيتس اشتهر بشكل كبير بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الماضي، حيث كان قد نشر تحذيرا بوقوع الهزة الأرضية قبل 3 أيام من حدوثها.