هونغ كونغ تحذر من وجود “قوى مدمرة” نشطة في المدينة

وفي وقت سابق اليوم، عاد رئيس إدارة المدينة من العاصمة الصينية بكين، حيث حضر افتتاح الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، كما التقى برئيس مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في مجلس الدولة، شيا باولونغ.

وأضاف لي أن رئيس مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في مجلس الدولة، شيا باولونغ، دعا سلطات هونغ كونغ للعمل على إدارة المخاطر، و”القضاء على التهديدات الأمنية في مهدها”، حيث لا تزال بعض “القوى المدمرة” كامنة في المدينة، بحسب قوله.