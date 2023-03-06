لافروف: تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية من أولويات السياسة الخارجية لروسيا

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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن تعزيز العلاقات مع دول العالم الإسلامي يعتبر من أولويات السياسة الخارجية الروسية.

وقال لافروف، في اجتماع لمجموعة الرؤية الاستراتيجية الروسية والعالم الإسلامي: "روسيا، أكبر قوة ودولة وحضارة في أوراسيا، تحافظ على علاقات طيبة وصادقة ومحترمة بشكل متبادل مع دول العالم الإسلامي.. وتعزيز العلاقات يعد من بين الأولويات الثابتة للسياسة الخارجية الروسية."

وأشار لافروف إلى أن روسيا "مع أصدقاء من الدول الإسلامية تؤيد تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلا وديمقراطية على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف الوزير: "نرفض القيم الليبرالية المتطرفة التي يفرضها الغرب الجماعي بقوة".