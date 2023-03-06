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حزب أول رئيسة وزراء تحكم إستونيا يفوز في الانتخابات البرلمانية

6
MARCH
2023
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أعلنت لجنة الانتخابات في إستونيا فوز الحزب الإصلاحي بزعامة رئيسة الوزراء كايا كالاس في الانتخابات البرلمانية.
 
حزب أول رئيسة وزراء تحكم إستونيا يفوز في الانتخابات البرلمانيةرئيسة وزراء إستونيا تشكو من صعوبة الحفاظ على وحدة الغرب حول أوكرانيا
ووفقا لآخر المعطيات، حصل الحزب الإصلاحي على 31.5% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، مما يضمن له 37 مقعدا في البرلمان.
 
وحصل حزب الشعب المحافظ صاحب المركز الثاني على 16% بـ 17 مقعدا، فيما حصل حزب الوسط الذي احتل المرتبة الثالثة على 14.8% من الأصوات ليكون من نصيبه 16 مقعدا في البرلمان.
 
بالإضافة إلى هذه الأحزاب، يضم البرلمان الجديد أيضا الحزب "الديمقراطي الاجتماعي" وحزب "الوطن" و"إستونيا 200".
 
وكان حزب الإصلاح فاز في انتخابات عام 2019، ولكن تم إبعاده عن السلطة بعد أن شكلت ثلاثة أحزاب أصغر حكومة، وانهار هذا التحالف في عام 2021، مما سمح لكالاس بتشكيل تحالف لتصبح أول رئيسة وزراء تحكم البلاد.
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