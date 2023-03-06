الأسد يستعد لزيارة موسكو

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نقلت صحيفة “فيدوموستي” عن مصدر لم تسميه في الرئاسة الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد سيزور روسيا منتصف آذار الحالي.

وتشير “فيدوموستي” بحسب رأي الخبراء، إلى أنه من المفترض أن يناقش الأسد وبوتين العلاقات الثنائية والقضية الأوكرانية، كما سيتم التطرق إلى موضوع تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة. ويشير خبراء الصحيفة إلى أنه من المرجح أيضا أن يكون أحد اهداف الزيارة الحصول على دعم في مواجهة أزمة الطاقة وعواقب الزلزال المدمر.

وفي هذا السياق، يقول كيريل سيميونوف، الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، لفيدوموستي، إنه من المهم للأطراف أن يطوروا مقاربات مشتركة، خاصة وأن دمشق بدأت في الحفاظ على اتصالات نشطة مع عمان والإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى.