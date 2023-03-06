ذعر من وجود لص في المنزل.. لكن مفاجأة كانت بانتظارهم

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ذعر زوجان كنديان من احتمال وجود لص في منزلهما، ليتبين فيما بعد أن غزالا اقتحم المكان من النافذة.

وقال راي وكاتي أودونيل، إنهما وصلا إلى منزلهما في هامبتون من رحلة تسوق إلى متجر البقالة ليجدوا النافذة مكسورة.

اعتقد الزوجان في البداية أن هناك لص في الداخل، لكن سرعان ما اكتشفوا أن غزالا قرر اقتحام منزلهما، ليخلف القليل من آثار الدمار.

وعقب الحادثة جاء ابن الزوجين، كولين أودونيل، إلى المنزل مع صديق للمساعدة في إخراج الحيوان من المنزل، ونشر مقطع فيديو لمحاولات إخراج الغزال من المنزل على "فيسبوك".

وسرعان ما وصل أحد موظفي إدارة الموارد الطبيعية إلى المنزل وتمكن من تشجيع الغزال على صعود الدرج والخروج من الباب.