living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البنتاغون قلق من ان تكون الرافعات الصينية في الموانئ الأمريكية مزودة بمستشعرات تجسس لجمع معلومات استخبارية

6
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عبّر مسؤولون أمريكيون عن قلقهم المتزايد، من أن بكين تقوم بتزويد رافعات الموانئ العملاقة المصنّعة على أراضيها بمستشعرات حساسة بهدف جمع المعلومات الاستخباراتية.

وذكرت ذلك صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الأحد، مبينة أن تلك الرافعات الصينية تشكّل مصدر قلق خاص لممثلي أجهزة الاستخبارات والجيش الأمريكيين.

وفي هذا الإطار، أجرى البنتاغون مقارنة للرافعات التي تنتجها شركة ZPMC المثبتة في بعض الموانئ الأمريكية بـ"حصان طروادة".


ولفتت الصحيفة إلى أن هذه التقنية مجهزة بأجهزة استشعار متطورة تسمح بتتبع منشأ ووجهة حاويات البضائع التي سيعاد تحميلها.

وأردفت: "تم تركيب عدّة رافعات في الموانئ التي يستخدمها البنتاغون. وهناك خشية عند الجيش من أن تستخدم بكين الرافعات لتتبع حركة الإمدادات العسكرية الأمريكية."

بالإضافة إلى ذلك، تبيّن الصحيفة أن الرافعات الصينية لها وظيفة الوصول عن بعد، والتي تسمح لها بالتأثير عن بُعد في عملها.

ونقلت الصحيفة عن المدير السابق للمركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن، بيل إيفانين، قوله "هذا هو المزيج المثالي للعمل الشرعي الذي يمكنه إخفاء جمع المعلومات الاستخبارية".

إلى ذلك، أشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن ممثل السفارة الصينية في واشنطن وصف هذه المخاوف بأنها "مدفوعة بجنون العظمة" ومحاولة للتأثير على التعاون التجاري والاقتصادي.

هذا وقد قرّرت وزارة التجارة الأمريكية، الخميس المنصرم، فرض قيود على الصادرات على 37 كيانا، بما في ذلك شركة روسية وشركة بيلاروسية وما يقرب من 30 منظمة صينية.

المصدر: تاس

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout