“ناسا” تكشف عن تأثير جديد ساهم في حماية الأرض من كويكب.. 1000 طن من الصخور

وأولى هذه النتائج، التي نُشرت في 5 أوراق بحثية جديدة بمجلة “نيتشر”، هي أنه يمكن استخدام طريقة “ناسا” في مهمة “دارت” للدفاع عن الأرض وسكانها، في حال كان هناك كويكب ضخم الحجم يتجه ناحيتها، وعلى وشك الاصطدام بها.

أما ثاني نتيجة كشفت عنها “ناسا”، فهي أن إحدى الألواح الشمسية لمركبة “ناسا” ضربت الكويكب، الذي يحمل اسم “ديموروفوس”، في البداية، قبل أن يصطدم جسمها بالكامل به، بسرعة 6 كم في الثانية، فضلا عن أن المركبة الفضائية اصطدمت بالكويكب على بعد حوالي 25 مترا من مركزه، وهو ما كان عاملا هائلا في نجاح المهمة.