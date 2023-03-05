روغوف: كييف نقلت جنوداً تدربوا في بريطانيا إلى زابوروجيه

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قال عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه الروسية، فلاديمير روغوف، إن القيادة الأوكرانية نقلت مقاتلين تدربوا في بريطانيا إلى أراضي منطقة زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف.

وأضاف روغوف: “في الأيام الأخيرة، وصل حوالي 3500 مسلح أوكراني تم تدريبهم في بريطانيا إلى مدينة زابوروجيه”.

ووفقا له، تستغرق عمليات التدريب في القواعد البريطانية ثلاثة أسابيع ونصف إلى أربعة أسابيع.

وبحسب تقارير سابقة نشرتها وسائل إعلام بريطانية، تم تدريب 10 آلاف جندي أوكراني هناك العام الماضي، ومن المقرر تدريب 40 ألفا آخرين هذا العام. حيث يتم تدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية في قاعدة ووركوب في بريطانيا.

وصرحت موسكو مرارا وتكرارا أن المساعدة العسكرية الغربية تطيل الصراع فقط.

وأصبحت منطقة زابوروجيه منطقة روسية في 30 سبتمبر بعد استفتاء صوت فيه 93.11% لصالح الانضمام إلى روسيا. بدورها لا تعترف كييف بنتائج التصويت وتواصل قصف الإقليم. ويقع أكثر من 70% من منطقة زابوروجيه تحت السيطرة الروسية، في حين يسيطر الجيش الأوكراني على المركز الإقليمي لمدينة زاباروجيه.