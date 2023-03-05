الجيش الروسي يعقد اجتماعا على أعلى المستويات.. والسبب؟

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بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال اجتماع مع قادة التشكيلات العسكرية التي تشارك في العملية الخاصة، الوضع والخطط العسكرية في المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الدفاع الروسي خلال الاجتماع على ضرورة تهيئة جميع الظروف اللازمة وتأمين انتشار القوات في مناطق العمليات العسكرية، وتنظيم الدعم الشامل للقوات، وخاصة عمل الوحدات الطبية ووحدات الدعم خلف الجبهات.

وفي وقت سابق، استمع شويغو إلى عدد من نوابه وبحث معهم ضمان تنظيم الإمداد المستمر للقوات بالأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة.

كذلك أولى وزير لدفاع الروسي اهتماما خاصا لتنظيم التدريب القتالي لوحدات الاحتياط، وضمان الدعم بمختلف أنواعه للوحدات العسكرية.