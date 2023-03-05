أكبر عملية ضبط مخدرات بقيمة 700 مليون دولار

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تمكنت الشرطة الأسترالية خلال أكبر عملية في نوعها، من ضبط كمية ضخمة من الكوكايين، تقدر قيمتها بمليار دولار أسترالي (نحو 700 مليون دولار أميركي).

وأعلنت شرطة أستراليا الغربية "Western Australia" في منشور على "فيسبوك"، السبت، عن ضبط 2.4 طن من الكوكايين، واعتقال أعضاء عصابة مخدرات.

وقالت "منعت عملية سرية دولية 2.4 طن من الكوكايين بقيمة مليار دولار أسترالي من دخول غرب أستراليا".

وأضافت "أسفرت العملية عن اعتقال 12 شخصا، ومصدر الكوكايين هو كارتل مخدرات مكسيكي".

وأطلقت الشرطة اسم "Beech" على العملية، وقالت إنها تمت بمشاركة عدة جهات أسترالية ودولية متخصصة بمكافحة المخدرات، ونشرت فيديو لضبط الكوكايين واعتقال أفراد العصابة.