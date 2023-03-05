ترامب يرسم صورة الانتخابات المقبلة: معركة وجودية

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قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ليل السبت الأحد، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة في بلاده المقررة في عام 2024، ستكون "معركة وجودية"، واصفا إياها أيضا بـ"المعركة الأخيرة".

جاءت تصريحات ترامب خلال خطاب ألقاه في المؤتمر السنوي للعمل السياسي للمحافظين في مدينة ناشونال هاربر بولاية ميريلاند.

وامتد خطاب الرئيس الأميركي السابق المنتمي للحزب الجمهوري لأكثر من ساعة ونصف الساعة.

وفاز ترامب بهامش كبير في أصوات المشاركين في مؤتمر "سيباك"، الذي ينظر إليه على أنه منبر للحركة المحافظة في الولايات المتحدة التي ينتمي إليها الحزب الجمهوري.

ويجمع المؤتمر كبار مفكري الاتجاه المحافظ في البلاد.

وكان ترامب أعلن في نوفمبر الماضي ترشحه لخوض السباق نحو البيت الأبيض.

انتقادات للجمهوريين والديمقراطيين

وصرّح ترامب: "ليس لدينا خيار. إذا لم نفعل هذا (يقصد الفوز في الانتخابات)، ستضيع بلادنا إلى الأبد".

وأضاف أن الشعب تعب من الجمهوريين الذين ينتمون إلى الحزب بالاسم فقط ودعاة العولمة.

وقال: "لن نعود أبدا إلى حزب جمهوري يريد تقديم أموال غير محدودة لخوض حروب خارجية لا نهاية لها. إنها حروب غبية. كان لدينا حزب جمهوري يحكمه محافظون جدد، وعولميون، ودعاة للحدود المفتوحة، وأغبياء".

وتعهد بـ"بإلغاء الأمر التنفيذي الذي أصدره (الرئيس الأميركي) جو بايدن بتثبيت التنوع العرقي والمساواة في كل وكالة فيدرالية. سأطرد على الفور جميع الموظفين المعينين لتنفيذ هذه الأجندة العرقية والجنسية الرهيبة".

وقال: "إنهم (أي الشعب الأميركي) يريدون أن يروا أميركا أولا. هذا ما يريدون. إنه ليس معقدا للغاية".

وتابع: "هذه هي المعركة الأخيرة. إنهم يعلمون ذلك وأنا أعلم ذلك وأنتم تعلمون، والجميع كذلك".

وأردف الرئيس الأميركي السابق: "إما أن نفوز وإما أن يفوروا هم، وفي حال فوزهم (يقصد منافسيه) فلن يكون لنا بلاد".

وقال ترامب: "في عام 2016، أعلنت أنني صوتكم، واليوم أضيف أنني محارب عنكم، وعدالتكم، وبالنسبة إلى أولئك الذين تعرضوا للظلم والخيانة، فسأكون انتقامكم"، مضيفا "سأقوم بمحو الدولة العميقة تماما".

وعود بالجملة

أعلن ترامب عن رؤيته الجديدة لأميركا في المؤتمر، وتعهد ببناء 10 مدن جديدة:

في تلك المدن ستكون هناك معالم شاهقة لأبطالنا، وبناء البنية التحتية اللازمة للسيارات الطائرة.

منح مكافآت للآباء لزيادة الإنجاب.

التخلص من المباني القديمة، وتجديد الشوارع والحدائق العامة.

قضايا دولية

وتطرق الرئيس الأميركي السابق إلى ملفات السياسة الخارجية.

وقال: "قبل وصولي إلى المكتب البيضاوي في 2024، سأكون قد حسمت الحرب الكارثية بين روسيا وأوكرانيا. سأقوم بحسم الأمر بيوم واحد ، أعرف جيدا ماذا سأقول لقادة الدولتين".

وعن العلاقات مع بكين، ذكر ترامب: "سأحاسب الصين ماليا على إطلاقها العنان لفيروس الصين على العالم".