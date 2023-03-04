living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ميدفيديف: مخطط بناء مصنع ألماني للدبابات في أوكرانيا سيقابل برد روسي

4
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن نية الشركة المصنعة لدبابات (ليوبارد) فتح فرع لها في كييف، مؤشر على استمرار أوكرانيا بنهجها في التصعيد، متعهدا بأن روسيا سترحب بافتتاح المصنع الألماني برشقة من صواريخ (كاليبر).

ونقل موقع روسيا اليوم عن ميدفيديف قوله عبر موقع تلغرام: “إن الأنباء التي تفيد بنية شركة (رينميتال) الألمانية بناء مصنع لدبابات ليوبارد في أوكرانيا تشبه الى حد كبير نهج نظام كييف البدائي في التصعيد، ومع ذلك إذا قرر الألمان بناء المصنع على أرض الواقع على الرغم من أنهم يبدون أناساً براغماتيين، فإننا ننتظر للترحيب بمشروعهم بفارغ الصبر عبر رشقة من صواريخ كاليبر”.

من جانبه أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين أن بناء مصنع كبير للأسلحة في أوكرانيا تابع لشركة (رينميتال) يشير إلى ميل ألمانيا وحلف الناتو إلى تصعيد الأزمة الأوكرانية عوضاً عن حلها.

وأشار كاراسين إلى أن روسيا ستبحث آليات مواجهة سيناريو توسع الناتو تجاه الحدود الروسية، منوهاً بأن بناء المصنع الألماني في أوكرانيا بمثابة ضربة قوية للراغبين في تحقيق الهدوء والسلام والاستقرار في القارة الأوروبية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout