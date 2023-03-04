ميدفيديف: مخطط بناء مصنع ألماني للدبابات في أوكرانيا سيقابل برد روسي

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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن نية الشركة المصنعة لدبابات (ليوبارد) فتح فرع لها في كييف، مؤشر على استمرار أوكرانيا بنهجها في التصعيد، متعهدا بأن روسيا سترحب بافتتاح المصنع الألماني برشقة من صواريخ (كاليبر).

ونقل موقع روسيا اليوم عن ميدفيديف قوله عبر موقع تلغرام: “إن الأنباء التي تفيد بنية شركة (رينميتال) الألمانية بناء مصنع لدبابات ليوبارد في أوكرانيا تشبه الى حد كبير نهج نظام كييف البدائي في التصعيد، ومع ذلك إذا قرر الألمان بناء المصنع على أرض الواقع على الرغم من أنهم يبدون أناساً براغماتيين، فإننا ننتظر للترحيب بمشروعهم بفارغ الصبر عبر رشقة من صواريخ كاليبر”.

من جانبه أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي غريغوري كاراسين أن بناء مصنع كبير للأسلحة في أوكرانيا تابع لشركة (رينميتال) يشير إلى ميل ألمانيا وحلف الناتو إلى تصعيد الأزمة الأوكرانية عوضاً عن حلها.

وأشار كاراسين إلى أن روسيا ستبحث آليات مواجهة سيناريو توسع الناتو تجاه الحدود الروسية، منوهاً بأن بناء المصنع الألماني في أوكرانيا بمثابة ضربة قوية للراغبين في تحقيق الهدوء والسلام والاستقرار في القارة الأوروبية.