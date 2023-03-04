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مصري يقتل جاره بالفأس في وضح النهار

4
MARCH
2023
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لقي محام أربعيني في محافظة الفيوم بمصر مصرعه، بطريقة مروعة أمام أعين زوجته وأطفاله، على يد جاره الذي وجه له عدة ضربات بالفأس على رأسه ورقبته، وسط صراخ وهلع الزوجة، وفقا لما أوردته “وكالة روسيا اليوم”.

أستغل المتهم جلوس المحامي أمام منزله مع زوجته وطفله ليباغته من الخلف وينهال عليه ضربا بالفأس وسط صراخ الزوجة التي استغاثت بأطفالها والجيران، الذين تمكنوا من الإمساك بالقاتل بينما كان المحامي يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأمسك أهالي الحي بالجاني وأبلغوا الشرطة التي حضرت وألقت القبض عليه، وعند التحقيق معه تبين أن القاتل كان دائم التعدي على والدته بالضرب، وقد تدخل المغدور عدة مرات لحماية الأم من بطش ابنها الأمر الذي دفع بالابن للانتقام منه.

وقررت النيابة العامة في محافظة الفيوم جنوب القاهرة، حبس الجاني بتهمة ارتكاب جريمة مروعة، تمثلت في قتل جاره بالفأس في وضح النهار أمام زوجته وأطفاله.

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