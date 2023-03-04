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بوتين يحيل إلى مجلس الدوما اتفاقية أمنية مع سوريا للتصديق عليها

4
MARCH
2023
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أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت اتفاقية إلى مجلس الدوما للتصديق عليها بشأن عمليات تسليم المطلوبين للمحاكمة الجنائية أو تنفيذ الأحكام الموقعة بين روسيا وسوريا.

وجاء في بيان الاتفاقية: “تتعهد الأطراف، وفقا لبنود هذه الاتفاقية وعلى أساسها، بتسليم الأشخاص المطلوبين، للمحاكمة الجنائية أو تنفيذ حكم مرتكبي الجرائم”.

ووفقا للاتفاقية، يجب أن يكون تسليم المشتبه بهم والمدعى عليهم وفقا لقوانين كلا الطرفين، إذا كانت أفعال هؤلاء الأشخاص “يعاقب عليها جنائيا وتنطوي على عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو عقاب أكثر شدة”.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم رفض التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها يعاقب عليها بالإعدام وفقا لقانون الطرف الطالب.

كما تشير الاتفاقية إلى أنه يجوز للطرف الطالب أن يتقدم بطلب للاحتجاز المؤقت لشخص حتى يتم تقديم طلب لتسليمه.

كما ورد في نص اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية بين روسيا الاتحادية وسوريا، أنها ستساعد على زيادة فعالية التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الجريمة، وكذلك توسيع التعاون في مجال المساعدة القانونية في القضايا الجنائية.

وتم التوقيع على كلا الاتفاقيتين من قبل الطرفين في سان بطرسبورغ في 29 يونيو 2022.

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