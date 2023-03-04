الأمم المتحدة: أسعار الوقود المرتفعة والفوائد الجشعة تخنق البلدان الفقيرة

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في غياب ممثلين عن أفقر دول العالم وأغناها، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بخنق دول العالم الغنية البلدان الفقيرة بمعدلات فائدة جشعة وأسعار وقود مرتفعة.

ولفت غوتيريش، في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي تستضيفه الدوحة إلى أن على الدول الثرية تقديم 500 مليار دولار سنويا لمساعدة تلك الدول "العالقة في حلقات مفرغة" تعرقل جهودها الرامية لتعزيز اقتصاداتها وتحسين الصحة والتعليم، متوجها إلى البلدان الفقيرة بالقول إنه "في ظل حرمانكم من السيولة، العديد منكم محروم من الوصول إلى أسواق رأس المال بفعل معدلات فائدة جشعة".

وغابت عن فعاليات المؤتمر دولتان من الأفقر في العالم نظرا لعدم اعتراف الأمم المتحدة بحكومتيهما، وهما بورما وأفغانستان، كذلك لم يحضر أي من قادة القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.

وينعقد المؤتمر المعني بـ46 دولة مصنفة ضمن الأقل نموا في العالم عادة كل عشر سنوات، لكنه تأجل مرتين منذ العام 2021 بسبب وباء كورونا.