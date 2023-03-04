انخفاض حاد في أسعار النفط العالمية بعد أنباء عن انسحاب الإمارات من "أوبك"

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سجلت أسعار النفط العالمية انخفاضا حادا بعد ورود أنباء، عن مسؤولين إماراتيين، أن الإمارات تجري مناقشات داخلية حول إمكانية الانسحاب من منظمة "أوبك".

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين إماراتيين لم تسمهم أن "الإمارات تجري مناقشات داخلية حول الانسحاب من منظمة أوبك. هذا القرار سيصدم المنظمة ويقوض نفوذها في أسواق النفط العالمية".

وبحلول الساعة 14:25 بتوقيت غرينيتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 2.1% لتصل لسعر 82.97 دولارا للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل - بنسبة 2.25% لتصل لسعر 76.4 دولارا.

وقبل نشر صحيفة وول ستريت جورنال، كان سعر خام برنت حوالي 84 دولارا، وكان خام غرب تكساس الوسيط 77.5 دولارا. وتراجع الحد الأقصى لخام برنت بنحو 2.8% إلى 82.41 دولارا، وخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 2.9% إلى 75.88 دولارا.

ويلاحظ أنه بسبب المشاركة في أوبك، تضطر البلاد إلى إنتاج نفط أقل مما تستطيع من حيث الطاقة الإنتاجية، مما يضر بعائدات النفط. ويقول التقرير نقلا عن مندوبين في أوبك: "لطالما أصرت على زيادة الإنتاج، لكن السعوديين رفضوا".