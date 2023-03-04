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إندونيسيا.. مقتل 17 جراء حريق بمستودع وقود

4
MARCH
2023
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لقي ما لا يقل عن 17 شخصا وأصيب العشرات في العاصمة جاكرتا، الجمعة، بعدما شبّ حريق هائل في مستودع وقود تديره الدولة قبل أن يسيطر عليه عناصر الإطفاء وفقا لما ذكره الجيش الإندونيسي.
 
وأكد رئيس أركان الجيش الإندونيسي دودونغ عبد الرحمن أن التحقيقات جارية لتحديد سبب الحريق الذي اندلع في الثامنة مساء تقريبا بحسب التوقيت المحلي، في منشأة تديرها شركة الطاقة الحكومية "بيرتامينا".
 
وكان حاكم جاكارتا هيرو بودي هارتونو أعلن في تصريح سابق مقل 14 شخصا وإصابة 42 على الأقل، بينهم 3 أطفال بحال حرجة، قبل أن ترتفع حصيلة القتلى إلى 17، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
 
وأدى الحريق إلى إخلاء أحياء مجاورة مكتظة بالسكان، وتمت السيطرة عليه في غضون ساعات، حسب عبد الرحمن.
 
وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتسن التحقق من صحتها، أشخاصا يفرون عبر شوارع ضيقة وألسنة لهب تتصاعد خلفهم.
 
وقال رئيس جهاز الإطفاء في شمال جاكرتا، ساتريادي غوناوان، لوكالة فرانس برس، إنه تلقى معلومات أولية تفيد بأن أنبوباً انفجر في المستودع.
 
وقال إن عناصره البالغ عددهم أكثر من 250، تحركوا سريعا لاحتواء الحريق ومنعه من الوصول إلى مناطق سكنية قريبة.
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