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الاتحاد الأوروبي يسلم أوكرانيا 5700 لوح للطاقة الشمسية

3
MARCH
2023
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أعلنت الخدمة الصحفية للمفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، اعتزام الاتحاد الأوروبي نقل 5700 لوح طاقة  شمسي من إنتاج شركة Enel الإيطالية إلى أوكرانيا.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، “عقد مفوض الطاقة الأوروبي كادري سيمسون، والرئيس التنفيذي لشركة Enel، فرانشيسكو ستاراس، ووزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو اجتماعا للترحيب بالتزام شركة Enel بتوفير 5700 لوحة شمسية بقدرة 350 وات لكل منها، وبسعة إجمالية تبلغ حوالي 2 ميغاواط”.

وسيتم وضع هذه الألواح فوق أسطح المنازل بمساحة إجمالية 11.4 ألف متر مربع في جميع أنحاء اوكرانيا لتوفير الطاقة للمدارس والمستشفيات وإدارات الإطفاء.

وسيتم تسليم البطاريات بحلول هذا الصيف، ولم يذكر إصدار المفوضية الأوروبية إمكانية استخدام البطاريات للأغراض العسكرية.

وتقوم حاليا دول “الناتو” بتجربة استخدام مختلف مصادر الطاقة البديلة لتلبية احتياجات جيشها في المواقع، ويجري الحلف تدريبات خاصة في هذا الاتجاه. ويتم تمويل البحث وشراء استخدام الطاقة البديلة للاحتياجات العسكرية في إطار “الأجندة الخضراء”.

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